座落三峽、樹林交界的北大社區萬坪公園，佔地近5000坪，設有人行步道、溜滑梯及鞦韆等遊憩設施，但公園入夜後處處昏暗，用路人還得自備手電筒照路，一度成為街友聚賭據點，讓居民相當頭痛，市議員江怡臻接獲陳情要求改善，區公所7月底先針對人潮行經處加裝10盞燈，若有需求將再裝設。
南園里長李培鈺表示，萬坪公園腹地廣闊，保留大片既有的綠樹及草地，成為當地民眾運動、散步的絕佳去處，近年共融式遊具蔚為風潮，區公所計畫利用公園的高架平台及坡度，設計傳聲筒、沙坑、圓管爬具等特色遊具，串聯周邊綠地設施，將萬坪公園打造為大人、小孩都愛的「桃子腳樂園」，提供更多元休憩空間，預計年底前動工。
「腹地愈大、死角愈多！」李培玉指出，萬坪公園佔地近5000坪，僅設置約60盞路燈，數量不足、位置零散，入夜後處處陷入昏暗，用路人還得自備手電筒照明才能認路，過去一度成為街友喝酒、聚集之地，喧鬧聲吵得周邊住戶不得安寧，後來在巡守隊及警察局加強巡邏下，狀況才稍微紓緩，但公園後入夜後仍讓居民不敢靠近、逗留。
市議員江怡臻日前接獲里長陳情前往會勘，要求相關單位在遊憩設施、步道等人潮大量行經處，加裝照明設備，避免公園因燈光昏暗，淪為治安死角。
樹林區公所經建課表示，上月底先在既有的燈桿上加裝10盞輔助燈，主要集中在行人動線、遊憩區以及樹蔭陰影轉角區，若居民仍擔心照明不足，將配合年底動工的「桃子共融式樂園」工程，一併改善公園內照明、道路破損及排水等系統。
(中時 )
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