林姓男子透過交友網站認識人妻「小君」，兩人前往摩鐵發生性關係，「小君」丈夫發現後提告。林提出雙方通話紀錄，「小君」曾說「沒做怎懷孕」，辯稱兩人沒有發生性行為。不過法官查出，這對話只是兩人討論月經周期及受孕機率，認定林無悔意、狡辯，依妨害家庭罪將他判刑4月，得易科罰金。可上訴。

判決書指出，林男明知「小君」為有配偶之人，竟於去年9月間帶她到摩鐵發生性關係。據聯合報報導，「小君」丈夫11月發現兩人姦情，於是提告。

法官審理時，林男坦承有跟「小君」去摩鐵，但否認嘿咻，還說不知道她已婚，甚至說自己喝醉，不知道和他到摩鐵的人是「小君」。此外，林男還辯稱，「小君」曾於對話紀錄中提到「沒做怎懷孕」，可證明並未發生性行為。

不過法官認為，林男在檢察官偵查時，坦承與「小君」嘿咻，而「小君」也坦承。而「小君」所謂「沒做怎懷孕」的對話，只是在討論生理期及受孕機率，與先前有無發生性行為毫無關連。法官認為林男刻意斷章取義，為事後卸責之詞，難以憑採，仍將他判刑。

(中時電子報)