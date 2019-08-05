洪男的氧氣瓶已無空氣，警方還要釐清事故原因。（許家寧翻攝）

新北洪姓夫妻至基隆潮境海灣潛水，卻發生丈夫溺水意外。（民眾提供）

基隆八斗子潮境海灣為熱門潛水地點，今日上午9點21分1名新北市洪姓男子（46歲）與妻至基隆潮境海灣潛水，疑不熟悉海況，洪妻發現丈夫情況不對勁，急忙向附近潛水客呼救，洪男被拉上岸時氣瓶吸磬、鉛塊未丟，已無呼吸心跳，送醫急救仍回天乏術。

基隆市消防局獲報北寧路上的潮境公園抽水站外海有名男子溺水，立刻調派中正消防分隊前往搶救，岸巡長潭里安檢所發現民眾聚集，立即派員前往了解，警消到場時，溺水民眾已被附近熱心潛水客拉上岸，連忙實施人工呼吸和AED心臟電擊。

救護人員趕抵接手急救，洪男送抵基隆三軍總醫院仍未恢復生命跡象，經搶救2個多小時宣告不治。根據現場民眾指出，今日大潮、海流強勁，海水能見度不高，洪姓夫妻一前一後約在離岸50公尺處發出求救訊號，在 5公尺處將人拉起。

據了解，新北市籍的洪男從事電子業，妻子則擔任教職，夫妻感情甚篤，喜歡潛水、腳踏車等戶外運動，都有合格的潛水證照，兩人今天上午8點多自行在海灣潛水，潛水經驗妻少的洪男，潛水深度大約16米，可能一時緊張，吃水過多失去意識。

據悉洪男身上的氧氣瓶空氣已經吸完、下潛用的鉛塊也沒丟棄，有潛水民眾懷疑洪男可能對基隆潮境海域不熟悉，加上能見度不高，迷失方向造成憾事。至於詳細死因，有待海巡署第二岸巡隊與轄區基隆警方進一步調查釐清。

(中時 )