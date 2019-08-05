好萊塢明星巨石強森(Dwayne Johnson)宣告自己打摔角的日子已經結束了，47歲的強森前日在談話節目Live With Kelly & Ryan表示：「我想念摔角，我熱愛摔角。我悄悄地退休了，我很知足能擁有美妙的職業生涯與成就，沒有任何東西比得上拿著麥克風跟現場觀眾互動的了。」

巨石強森是職業摔角聯盟WWE(舊名WWF)時代最偉大的人物之一，他於1996年在生存者系列首度登台，這是付費轉播的大賽，地點在紐約麥迪遜花園廣場。絕大部分的摔角手，生涯首次上台都是在某個小體育館，拿個幾十元美金酬勞，強森的人生第一場卻是星光熠熠的大賽。

「我那時是主賽的成員之一，滿場兩萬多人觀眾沒半個認識我。經過15分鐘的表現，他們大喊著我的名字。我始終相信沒有職業摔角就沒有今日的我。」

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強森1997年開始走紅，2003年之後逐漸淡出擂台(2001年拍攝電影神鬼傳奇)。他在摔角活躍的日子其實不長，但是極為受歡迎，連他出版的自傳都曾登上銷售榜首。他最後一次客串回擂台是在2016的年度大賽，只花了6秒就擊敗對手，他最後一次打完整的比賽要追溯到2013年。

目前WWE面臨困境，高層正煩惱如何拉抬收視率，他們預定10月把旗下節目SmackDown移至FOX播出。由於巨石強森與SmackDown有特殊淵源(當初以他的招式命名的節目)，他屆時可能會現身幫忙拉抬人氣。

(中時電子報)