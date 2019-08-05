中華職棒味全龍隊本月17日將在斗六棒球場開訓，領隊吳德威（左）和公關陳家奇上午先來場勘。（許素惠攝）

解散20年，味全龍大復活回歸中華職棒，本月17日將在斗六棒球場正式開訓，領隊吳德威等人5日率先到雲林場勘，工作人員也加緊趕整理草坪及紅土區，而備受龍迷期待的客座教練日籍的川崎宗則也會參與開訓，雖然是教練，但球迷都很希望川崎能夠穿上味全龍的戰袍登上打擊區，上演更多精彩的比賽。

工作人員忙著理平草皮，另一人開著機具輾平並壓實，並適度填補紅土。

吳德威指出，味全龍此次從無到有重建非常不易，所以在中華職隊內初期團隊被歸為二軍，租用斗六棒球場為訓練基地，訓練期長達1年半，直到2021年才會產生一軍。

吳德威進一步說明，除了球訓外，也會邀請國外球隊來台進行友誼賽，首場預計在10月邀請古巴。

球隊公關陳家奇表示，開訓當天川崎宗則也會到，搶先購票的球迷幸運中獎，可以和川崎共進晚餐，不過，沒中獎的球迷也不用太沮喪，球隊會不定期舉辦早餐會，只要購買早餐券一樣可以和偶像球星川崎吃早餐。

(中時 )