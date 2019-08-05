中美貿易戰不止，台商回流潮持續升溫，新北市府5日與回流台商電子廠連展集團簽屬合約，將在新店寶興段產業園區打造集團總部、研發中心及作業廠，陸續在台召募更多研發人才，預計2021年12月完工，最多可增加600個就業機會。連展說，大陸製造業崛起，台商早已非當年，這幾年不少人都想回台，中美貿易只是推了最後一把。

創立30多年的連展集團從新店起家，隨著台灣經濟發展趨勢，陸續到大陸東南亞等地設廠，連展集團總經理陳鴻儀說，連展在大陸目前有6個廠區，萬名員工以上。

陳鴻儀說，過去台商在大陸所向披靡，但因大陸自身製造業崛起，與大陸官方的重視，台商近年來可說是節節敗退，不少台商都想要把研發中心搬回台灣，但缺地、缺人等限制，才讓台商猶豫不決，中美貿易的高額稅金，其實是推了最後一把。

陳鴻儀說，目前許多台商需要人力的就往東南亞，需要技術就回台灣，連展抱持同樣思維，新北市府在媒合土地上，對他們公司是及時雨，很多人都想回來，在政府幫助下，相信全台可以創造兆元以上的資金回流。

(中時 )