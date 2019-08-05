台灣民眾黨明天舉辦創黨大會，據透露，台北市長柯文哲將請假3小時出席，而「學姊」黃瀞瑩等幕僚也會請半天假支援會議行政工作。不只如此，學姊也確定會加入台民黨，只不過當被問到是否會披上戰袍參選立委，她僅表示，未來的事情未來再說。

柯文哲欲籌組台灣民眾黨，依法規，必須先向內政部登記登記政黨名稱等基本資料，接著開成立大會，開會當日應有過半黨員出席，並通過章程，也依照章程選任負責人；舉辦成立大會30日內應檢附申請書、章程、100人以上黨員名冊、成立大會會議記錄等文件報請內政部備案；經內政部予以備案的話，會發給圖記與證書，政黨接下來還要將圖記啟用日期、印模報給內政部審查，最後需完成法人登記，政黨才算正式成立。

明天創黨大會預計早上11點開放報到，據透露，柯文哲將在11點半至下午2點請假3小時出席大會，預計也會發表短講，除「柯粉俱樂部」協助大會，市府發言人團隊包括發言人劉奕霆、兩名副發言人黃瀞瑩與柯昱安，以及部分媒體事務組成員或局處機要也會請假協助。

外界關注台民黨成員，學姊黃瀞瑩確定會入黨。但對於會不會披上戰袍參選2020立委？她受訪時低調表示，未來的事情未來再說。

(中時 )