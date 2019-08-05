在香港舉行的國際地理奧林匹亞競賽成績揭曉，我國4位選手中，獲得2銀一銅，維持3面獎牌的成績。值得一提是，我4位選手合力完成「追著震波跑！台灣的地震預警系統與未來展望」為題的海報競賽，與加拿大、荷蘭兩隊並列該項總冠軍。

第16屆「國際地理奧林匹亞競賽」於7月31至8月5日一連6天在香港舉行，今年共有43國、166位選手參賽。競賽包含三項測驗 ： 野外實察測驗(40％)、地理議題測驗(40％)、多媒體測驗(20％)，皆需以英文應試作答。今年野外實察和地理議題兩項測驗中繪圖實作題比例偏高，挑戰難度高。

經過激烈競爭，我國代表隊的選手，台北市薇閣中學陳宇浩及台中衛道中學蔡承軒均獲得銀牌、北一女周昀葶則得到銅牌，共獲得3面獎牌，成績跟往年差不多。

海報發表是另一個賽事重頭戲，本屆海報主題訂為「智慧城市與永續發展」，我代表隊以「追著震波跑！台灣的地震預警系統與未來展望」為題，介紹台灣產官學界對於震災預警與緊急應變系統研發努力，受到大會海報評審讚賞，獲得總冠軍和最佳人氣獎雙倍殊榮。

「國際地理奧林匹亞競賽」自1996年開始，我國自2002年開始參賽。今年帶隊老師台師大地理系助理教授吳秉昇認為，地理奧林匹亞競賽需要應用的學科知識非常廣泛，包括歷史、地科、生物、工程科學等，本屆考題偏向自然地理與環境地理，需要英文寫作、系統思考與大量閱讀的基礎，非常不簡單。

另一位領隊台中一中教務主任彭佳偉則提到目前已正式上路的108課綱，特別強調學科「探究與實作」精神，在教科書編撰及學生實際參與野外實察以及作圖等實作機會較以往提高許多，相信未來將有助於選手臨場應變和抗壓表現。

我國參加國際地理奧林匹亞競賽，是由教育部國教署及科技部指導支持，專案承辦單位是台師大地理學系。不過，在這項競賽中獲得金、銀、銅牌，並沒有保送等升學優待，教育部也不會發給獎金。

(中時 )