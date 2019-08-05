「久聯溢流，環保二流！」不時發生汙染事件的湖口鄉久聯化工，因產能擴增向環保局申請環評，羅美文等10位縣議員與湖口村民5日在久聯化工前拉抗議布條喊口號，要求環保局對久聯環評不能虛應故事，一定要嚴格把關。

湖口材長陳在？指出，5月17日他親眼目擊久聯化工汙水外溢，從廠區門口一路流洩而下，氣味刺鼻，通報環保局採樣檢驗證實，有化學需氧量（COD）超標，此外也多次觀察波羅汶 溪有不尋常死魚，疑與久聯廢水有關，環保局最好不要通過久聯增產申請的環評，以安地方民心。

縣議員羅美文說，久聯化工在517事件報告中認汙水溢流，係因大雨灌入汙水輸送管道，導致汙水處理設過載，但他認為外聯化工應改善汙水處理設施，應以汙染零容忍為基本要求，而非一味主張極端天候為由卸責而忽視預防，導致汙水頻頻外溢汙染鄉里。

縣議員陳新源指出，久聯化工增產再提出環評，表示產能越高，產生廢水也越多，勢必需要更高效的污水處理設備，久聯化工應提出具體有效的改善方案，及實施期程來平息居民爭議，在未改善前，環評不能輕易「放水」。

縣議員吳菊花指久聯化工經常發生汙染事件，應遷廠到有良好汙水處理設備的新竹工業區，另縣議員何智達、余曉菁、連郁婷、吳旭智、林禹佑、林增堂等人都發言，希望環評委員能協助居民把關。

(中時 )