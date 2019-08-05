每一顆月餅都代表一份公益的力量，台糖長榮酒店2019年中秋月餅禮盒特別不一樣！

中秋佳節腳步近了，近期不少飯店業者推出月餅禮盒以饗消費者，台糖長榮酒店推出的月餅禮盒，背後更蘊含協助國民外交、友善環境以及支持弱勢團體的心意；「流金歲月希望禮盒」、「築夢嬉月幸福禮盒」首次結合公益，與台糖宏都拉斯高地小農咖啡和心路基金會-幸福蛋捲合作，每顆月餅肩負公益價值，成為最有力量的月餅。

「流金歲月希望禮盒」擁有歷年人氣滿分的晶沙酥、奶黃流沙口味各2入，另外創新增加了情侶間最愛的巧克力流沙新口味，讓整體禮盒口味鹹甜俱備，禮盒內另一主角「台糖宏都拉斯高地小農咖啡」，則是台糖公司以合理價格採購，確保當地小農以有機方式栽種咖啡、穩定供應量，同時將銷售咖啡3％收入回饋宏都拉斯高地偏鄉，興建第一所中學幫助當地學童免於跋涉之苦，可安心無憂就學，可說是一盒承載著無數孩童就學「希望」的禮盒。

「築夢嬉月幸福禮盒」內含經典棗泥伍仁、香醇蓮蓉蛋黃與極品XO醬干貝，都是大家熟悉喜愛的口味，為了綜合廣式月餅重口味，今年特別加入了紳士淑女喜歡的玫瑰荔枝蔓越莓，搭配「心路基金會庇護工場幸福＋蛋捲」，幸福蛋捲全程由智能障礙青年手工製作，不加防腐劑和人工香料，吃得出健康與滿滿的愛，是一盒協助心智障礙者圓夢的「幸福」禮盒。

即日起9月13日前預購皆可享8折優惠，「流金歲月希望禮盒」優惠價920元，(原價1150元)、「築夢嬉月幸福禮盒」優惠價1344元(原價1680元)，每盒加贈全館4家餐廳好康優惠餐券套組乙份，洽詢專線：桂冠烘焙坊06-3373861。

台糖長榮酒店公益不遺餘力，繼月餅合作後，9月酒店年中慶持續邀請心路基金會，將心智障礙青年手做、縫紉筆袋與餐廳餐券結合，以餐廳優惠套票方式加贈愛心筆袋銷售，每銷售一組就能協助這些弱勢朋友獲得成就與保有工作權益。

(中時 )