新湖國小「幸福愛閱館」暑假期間持續開放，讓社區民眾帶著小孩共享閱讀的樂趣。（羅浚濱攝）

教育部首度舉辦「108年度最美共讀站」評選，新竹縣推出3所學校參加，其中新湖國小「幸福愛閱館」結合湖口火車站意象，成為具有繪本童趣又接地氣的圖書館，相當具有特色入圍決審，暑假期間持續開放，讓社區民眾帶著小孩共享閱讀的樂趣。

新湖國小教務主任傅潔琳表示，該校圖書館原在4樓，低年級學生上到圖書館，都快要上課了，沒時間找書閱讀，學校思考在一樓設圖書館，因而有申請社區共讀站的念頭。

經過討論「幸福愛閱館」共讀站，由校長李孟印命名，「幸福」取自客語「新湖」諧音，還請退休校長蘇燕能題字，去年3月以中央及縣府補助的280萬元打造，成為具有繪本童趣又接地氣的圖書館。

「幸福愛閱館」特別賦予在地特色，每個角落融合湖口火車站元素，打造幸福列車意象，地上彩繪鐵軌行經館內的走廊車廂區、四季星空區、地板視聽區、窩居車廂區、教師研究區、櫃檯服務區、沙發閱讀區及幸福共讀區。

同時，將校園設立的圖書角，改造為「幸蝠角」，增添「漂書箱」，還有椅子及明亮的燈光，提供家長有閱讀的地方，並延伸舉辦募書、揭幕書展及說故事活動，推廣共讀得到更多創新及啟發。

教育處表示，縣府從2017年至今已協助11所學校建立共讀站，改善現有或新設圖書館，提供教職員及學生優質學習空間外，更開放給社區居民共享學校圖書資源，成效相當不錯。

(中時 )