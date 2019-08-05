大陸籍36歲余姓女子7月透過觀光旅遊名義來台從事性交易，遭中和警分局查獲。（葉書宏翻攝）

大陸籍36歲余姓女子7月透過觀光旅遊名義來台從事性交易，遭中和警分局查獲。（葉書宏翻攝）

大陸籍36歲余姓女子7月透過觀光旅遊名義來臺，經由友人安排在新北市中和區宜安路某民宅從事性交易，中和警分局循線前往查緝，余女供稱，來臺8天接了25個客人，還要支付日租套房費用和機票，根本所剩無幾。警訊後依違法社會秩序維護法裁罰，擇日將她遣送回國。

據悉，余女透過通訊軟體微信友人介紹，7月第一次來臺賣淫，機票和日租套房費用都由對方代墊。中和警分局網路巡邏發現中和區宜安路某民宅有賣淫訊息，循線前往查緝，當場查獲余女及潤滑液、保險套等相關證物。

余女供稱，來臺8天接了25個客人，總收入約5萬餘元，與友人拆帳後僅剩下近3萬元，還要歸還日租套房費用和機票，根本所剩無幾。警訊後依違法社會秩序維護法裁罰。

中和警分局表示，打擊不法沒有假期，透過警方不定時專案的掃蕩，為的就是給中和區市民安全、安心、安居的三安環境，堅定表達警方捍衛治安的決心。

(中時 )