動手的王男向警方供稱，因為被逼車又被丟菸屁股，才會在等紅燈時下車理論。(吳亮賢翻攝)

一名23歲的鄭姓騎士昨日下午騎車行經三重區疏洪十六路時，突然被一名46歲的王姓男子攔下並持手電筒攻擊，警方循線找到動手的王男後，他卻供稱是被超車跟丟菸蒂才會一時氣憤動手，警方訊後則依傷害、強制罪嫌將王男送辦。

今日上午10時許，鄭姓騎士於臉書社團「重機車友各區路況、天氣回報中心」Po出行車紀錄器影片，表示自已在昨日傍晚行經重新橋下時，遭一名機車騎士攔停並攻擊，造成手部挫傷。

據影片顯示，鄭姓騎士當時正在停等紅燈，王男突從後方追上，停在鄭男右前方，並拿出車廂內的手電筒攻擊，嚇得鄭男立刻猛催油門逃離現場。

鄭男往前騎不久後，正巧看見一台巡邏車，便趕緊向警方求助，但當員警要攔查王男時，王男卻加速逃逸，警方調閱監視器後於今日下午通知王男到案說明。

王男向警方供稱，因為被鄭姓騎士逼車，又被他的菸屁股丟到，所以在等紅燈時才會下車理論，警方訊後將王男依強制、傷害罪嫌函請新北地檢署偵辦。

另外警方在檢視鄭姓騎士提供的影片後，發現2人有蛇行、超速等行為，也將依交通處罰條例開單舉發。

(中時 )