「家裡不乾淨！」近80歲吳姓老婦半年前向家人說，看到很多人站在家中，晚上不敢睡覺，家人送醫查不出原因，轉介中醫大新竹醫院身心醫學科詳細評估，認老婦罹患「路易氏體失智症」（DLB），經適當藥物治療後改善，老婦說「家中的壞東西都被清乾淨了！」

周伯翰醫師說，DLB占所有失智症15％，但在臨床診斷中卻常被忽略，被當作其他類型的失智症治療，如自殺去世的演員羅賓威廉斯，死後解剖才發現是罹患DLB。

周伯翰並說，DLB患者會有鮮明的視幻覺，往往會出現巴金森症，智力減退、動作遲緩、肢體僵硬，視覺空間能力變差，患者大腦中會發現突觸核蛋白，睡眠時常會有演出夢境現象。

此外，DLB患者對抗精神病藥物敏感，容易出現錐體外症候群，導致身體運動系統無法正常靈活作用時，會發生肌肉張力異常、類巴金森氏症、肢體僵硬或靜坐不能等現象。

周伯翰表示，治療DLB著重於症狀緩解，需要長期服藥才會有顯著效果，有些早期疾病患者覺得症狀輕微，或擔心吃藥副作用而停止服藥，延誤治療的黃金時期，導致病情惡化，就醫往往為時已晚。

周伯翰指出，老年人出現幻覺的原因很多，除了失智症外，還有常見內外科問題或藥物引起，需要做生理檢查排除可能病因，遇到類似情形，最好還是到醫院專科醫師做仔細的評估。

(中時 )