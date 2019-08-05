49歲黎姓男子今年4月17日晚間竊走民進黨初選候選人鄭寶清、范綱祥兩人的競選帆布，被服務處人員發現報警逮人，黎男坦承誤以為初選結束帆布就變廢物，才摸黑取走，但競選團隊都跳腳說帆布還要繼續使用，桃檢依竊盜罪嫌將黎男聲請簡易判決。

民進黨桃園市立委第四選區初選結果於今年4月17日揭曉，49歲黎姓男子搶在當日凌晨4點多，分別在桃園區慈文路與中正三街口、慈文路與經國路口，拆下角逐初選的現任立委鄭寶清、前市議員范綱祥的競選廣告帆布後拿走，2人競選團隊發現帆布不翼而飛，報警逮人。

黎男被逮後坦承拿走競選帆布，卻否認竊盜，強調過去選舉結束競選宣傳物就變垃圾，認為當天就要公布初選結果，帆布也會變成廢棄物，且循往例選舉結束就會有很多人去搶拿帆布，他才想趁凌晨、大家還沒清醒時，摸黑搶先拆走帆布。

范綱祥及鄭寶清競選服務處江姓人員證稱，遭竊的競選廣告帆布會繼續使用，並不是廢棄物。桃檢認為，即使初選結束，也不能擅自認為帆布已無價值而取走，偵結後依竊盜罪嫌向桃園地院聲請簡易判決。

(中時 )