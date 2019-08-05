加強守望相助隊協助警方維護社區治安，並提高隊員執勤安全，台中市政府補助烏日區九德里守望相助隊汰換13年的巡邏車，購買新巡邏車，5日由民政局長吳世瑋代表市府在烏日區公所舉行交車儀式，並藉此感謝守望相助隊協助警方維護社區治安。

台中市烏日區九德里守望相助隊的巡邏車已13年，天天使用下，經常拋錨，常常在巡簽時，突然就熄火，發不動，嚴重影響守望相助隊員執勤的安全。

九德里長陳美香指出，上任後就積極尋求汰換巡邏車，但民政局只有補助24萬5千元，幸好剩餘款由長春福德祠及九德里福德祠委員會共捐贈50萬，才讓新的巡邏車到位，畢竟好的巡邏車性能，才能讓執勤的隊員安心，幫助警方維護社區的安寧。

台中市民政局吳世瑋表示，市長盧秀燕非常重視治安，過去盧市長擔任立委時，同時也是他擔任區長時期，盧市長曾跟隨區公所團隊一起去探望守望相助隊，今天盧市長也特別交代他代表市長向守望相助隊致意，感謝大家對治安的努力。

民政局說明，烏日區九德里人口數高達1萬6千多人，為烏日區人口數最多的里，目前守望相助隊有61位隊員，擔負起協助里內治安維護工作；九德里人口密集，常有治安死角，夜間機動性巡邏執勤的需求很高，對巡邏車輛的性能要求也相對較高，新巡邏汽車可望為守望相助隊帶來相當大的幫助。

(中時 )