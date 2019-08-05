上個月，世界氣象組織（WMO,World Meteorological Organization）曾表示，2019年的6月已是有史以來最熱，這個勢頭延續到7月，根據上週四發布的發布的最新數據，2019年的7月全球溫度，也可能超過2016年的7月溫度，由於7月份通常是一年最熱的月份，因此今年7月就成為有史以來最熱的月份。

科學警報(Science Alert)報導，歐洲哥白尼氣候變化計劃的調查結果表明，7月份前29天記錄的溫度，與2016年7月相比還要略高，2016年是有史以來最熱的年份，要是今年7月的紀錄突破2016年的7月紀錄，那今年7月就是史上最熱了。

WMO秘書長派特利‧泰勒斯(Petteri Taalas)在報告中說：「今年7月重新編寫了氣候歷史，在地方、國家和全球層面，都有數十個新的溫度記錄。」

這一發現具有重要意義，因為2016年7月出現了聖嬰現象(El Niño,艾爾尼諾現象)，這是一種複雜的天氣模式系統，會導致全球均溫普遍升高。然而，今年7月並沒有明顯的聖嬰現象，也就是不需特別的氣候異常，全球就如此炎熱。

今年6月份，全球平均氣溫飆升至該月有史以來的最高水準，東歐、俄羅斯北部、亞洲」非洲、南美洲、北印度洋以及太平洋和大西洋各地，都測得破紀錄的高溫。延續到7月則更嚴重，最近幾週，世界各地都出現了創紀錄的熱浪，與前所未有的野火，專家們預測，炙熱的天氣模式將持續到7月，甚至可能延續到整年。

專家們指出，北極地區本月陷入了「前所未見的」大面積野火，從俄羅斯西伯利亞、阿拉斯加和格陵蘭的大部分地區，都在燃燒中，這不是高溫的形容，而是真的火災，光是在北極圈內發現了100多起強烈而持久的火災。

整個歐洲在7月份都觀測到令人窒息的熱浪，在巴黎、漢堡、布魯塞爾、阿姆斯特丹和英國倫敦，都測​​量到破紀錄的溫度。

NASA-GISS主管蓋芬‧史奇米特(Gavin Schmidt) 在7月份發推文表示，「2019年已經有90％的機會，擊敗過去平均氣溫，有望成為有史以來最熱的一年。」

聯合國秘書長古特雷斯(Antonio Guterres)說，我們當然一直都會遇到炎熱的夏天，但是「現在的夏天，已不是我們年輕時的夏天」，他希望各國都要想辦法扼止暖化問題，「預防不可逆轉的氣候破壞，是我們人類能否續存的競賽。」

(中時電子報)