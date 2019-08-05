父親節即將到來，新北市立圖書館蘆洲集賢分館的陪讀學童，近日跟隨在地文史工作者、復育秀英花達人張明祥學習昔用秀英花做出花朵造型的手工皂，送給爸爸當父親節禮物。小朋友們第一次親手做肥皂，感覺很有趣，在老師的指導下，將皂基切塊，加熱融化，然後倒入模具中，幾分鐘後，一個個花朵造型的手工皂便完成，芳香的氣味，可愛的造型，讓家長和孩子們愛不釋手。

集賢分館主任陳樺萱表示，秀英花原名「素馨花」，花朵散發淡雅香氣，昔日蘆洲、三重河岸曾是秀英花的主要產地，也是相當重要的經濟作物，製成花茶或香水，外銷全世界，50年代才逐漸沒落。為了讓小朋友可以認識在地文化，蘆洲集賢分館特別利用暑假的陪讀活動，邀在地文史工作者，同時也是復育秀英花的靈魂人物張明祥老師帶小朋友認識秀英花，重溫三蘆在地居民的歷史記憶。

父親節當天，集賢分館還有秀英花手繪扇免費DIY陪讀活動，汐止分館「雷吼中的溫柔與愛」親職教育講座，總館並有「前世今生」網路活動，只要情侶檔、夫妻檔、父女檔於活動期間內，與書合影拍照，上傳新北市立圖書館FB粉絲專頁、按讚並留言，就有機會獲得超商禮券，活動至8月11日止；8月份每周日下午並有「我的前世情人與敵人」父親節影展；各分館並有父親節主題書展，邀請親子一起到圖書館過個不一樣的父親節。相關活動資訊可查詢新北市立圖書館網站（http：／／www.library.ntpc.gov.tw／）或電洽：（02）8283-1792。

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