▲埔里鎮大湳里周邊自來水管線老舊，經常破管滲漏，挖路修復，造成中峰國小附近路面補丁處處。（楊樹煌攝）

自來水公司埔里營運所有鑑於埔里鎮大湳里自來水管線經常破管滲漏，影響供水品質，今5日起周邊各管線展開汰換工程，預計工期1個月，9月6日完工，施工期間，沿線範圍涵蓋9里約800戶恐將實施停水，水公司提醒用戶應利用晚間儲水備用，停水期間建議用戶宜關閉抽水馬達，以免機器空轉過熱受損。

自來水公司埔里營運所表示，此次施工路段從台14線大湳橋至中山路與信義路口，今起展開施工，為配合9月初公路總局埔里工務段將進行路面刨除重新封層，因此管線汰換工程必須趕在9月6日前全部完工。

埔里營運所並指出，工程施工時間為周一至周五，每天從上午8時至下午5時，如遇雨天或例假日、國定假日不施工，另考量8月15日為中元節，家戶祭祀用水量大，也不施工。

有關減壓及停水區域，包括中山路1段以南、

北環路以北、中山路2段以西、福興路以東，涵蓋蜈蚣、大湳、北安、北梅、枇杷、泰安、杷城、北門、西門等9里約有800戶，籲請用戶利用晚間儲水備用，家有裝設抽水馬達用戶，建議減壓停供時段能閉關馬達，以免空轉過熱受損。

埔里營運所指出，本次工程主因為該路段的自來水管線老舊，經常破管滲漏，工程人員必須停水開挖路面，找出破管漏水點修復，不僅影響供水品質，道路挖挖補補，近中峰國小前路段也是補丁處處，希望將管線汰舊換新後能夠一勞永逸。

(中時 )