老化使細胞和荷爾蒙機能下降，雌激素衰退，雄性激素二氫睪固酮取而代之成為主導，造成毛囊活動趨緩，最後停止，頭髮於是開始脫落，身體和臉則出現明顯毛髮（有沒有注意過某些中年女子嘴唇上好像有長出鬍子？使你懷疑自己是不是看錯了！）。

研究生化藥理、營養學與神經科學的抗老專家蘿西．狄倫（Roxy Dillon）指出，選用正確的天然物質能喚醒細胞和荷爾蒙機能，使秀髮有機會再長回來，重現天然髮色，復甦頭皮的黑色素細胞，甚至能逆轉灰髮。

咖啡因會單向刺激細胞活性，也有些對抗二氫睪固酮的活性，可抵銷它對頭髮生長造成的抑制作用，還會刺激沒被影響的正常毛囊，使這些毛囊長出頭髮。（圖片來源：pixabay）

咖啡因會單向刺激細胞活性，也有些對抗二氫睪固酮的活性，可抵銷它對頭髮生長造成的抑制作用，還會刺激沒被影響的正常毛囊，使這些毛囊長出頭髮。

做法很簡單，將咖啡因直接塗抹在頭皮上，停留至少2分鐘再洗淨或沖掉。義大利濃縮黑咖啡（Espresso）最好用也最方便。

兩個注意事項：1.使用前最好先試一小撮頭髮，怕可能跟你使用的某些染髮劑交互作用，改變髮色。2.喝咖啡無法預防掉髮。

(中時電子報)