國內約有80萬公頃農地，未來只要農地農用，農委會即給予每公頃1萬元生態環境給付。學者認為，應要求農地達成生態環境效益等一定條件，給付才有意義，且對地直接給付目的在給予被限制變更使用土地補償，因此，可以變更土地便不應有所補貼。農民則認為，農地不農用，問題在於農村沒人力，光靠給錢「有什麼用？」

逢甲大學國際經營與貿易學系教授楊明憲表示，因為農地具有維持生態環境、調節水源等外部效益，這些效益無法透過市場顯現其價值，故透過政府直接給付，以維持農地農用，不綁定特定作物，這是真正落實對地給付概念；但歐盟等國實施直接給付，仍會要求確保環境生態效益等一定的條件，國內也應建立符合政策目標的適當條件，給付才有意義。

農委會前主委、中興大學名譽教授彭作奎則表示，對地直接給付的目的，在針對國土計畫法中劃定永久農業使用、不能變更的土地，因其被限制變更使用，故政府有責任予以補償；因此給付對象便是這類要作為永久農業區的土地，這類土地不能蓋農舍，需先加以劃定，可以變更使用的便不應給予補貼。

針對農委會設定以每公頃1萬元給予給付，彭作奎則指出，對地直接給付在於補償土地無法變更使用的損失，故應該以該農地與鄰近土地生產價值的差額，經過嚴謹計算來訂定給付金額，畢竟桃園農地的就無法直接跟雲林農地相提並論。

在雲林縣土庫鎮種植有2公頃花生、蒜頭及玉米的農民張振恭則認為，農地無法農用，問題在於沒有人想務農，現在鄉村的農民「三個人加起來200歲」，缺乏年輕勞動力，年輕人不願務農則是因為農產價值太低，務農沒希望，就算農委會每公頃給1萬元也沒有用，這些問題還是存在。

(中時 )