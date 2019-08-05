為了工作而把菸酒、檳榔當補品的崔文彬38歲罹患口腔癌，歷經10多小時手術撿回一命，但外觀、口腔功能受損，因而陷入憂鬱長達2年；多年來政府對檳榔採取不輔導、不鼓勵、不禁止的消極政策，使得檳榔問題成為陳年隱疾，台灣檳癌防制聯盟籲請政府不要草菅台灣人民性命與健康。

2003年檳榔證實為一級致癌物以來，檳榔與口腔癌持續危害台灣人民超過16年！因政府有意無意的逃避、失職，讓台灣口腔癌已成為實際的世界第一，每10萬名男性中有42.4人口腔癌，2015年國內癌症支出高達815億，其中口腔癌占了67億。

台灣檳榔防制暨口腔癌防治聯盟今（5）日公開控訴「政府擺爛，草菅人命」，因為從1995年迄今，全台已有4萬9396人死於口腔癌，其中4萬5639人為男性，其中不乏身為家庭經濟支柱的父親，造成4萬多名爸爸與孩子天人永隔。

台灣檳癌防制聯盟主席韓良俊表示，面對檳榔問題，政府的不禁止、不鼓勵與不輔導的3不政策，加起來等於不負責任，導致台灣社會嚼檳的事實存續至今，醫療健保支出、社會成本難以估量。

崔文彬說，為了給家人更好的生活拼命工作，生病才發現他倒下並不是一個人的事，而是整個家庭受到影響，孩子快樂無憂的童年提早結束是最大的愧疚，他只能用生命跟時間賽跑，期待來得及陪孩子長大。

諷刺的是衛福部國民健康署日前記者會指出，2018年青少年嚼檳率為國中1.34％，高中2.10％，有近6成的國中生第1次嚼檳榔是在11歲以前，顯見從小學開始嚼檳的問題持續殘害國家幼苗，可是這些調查有何意義？

主要是政府對檳榔的3不政策任由各年齡層民眾便利取用、甚至任由工時過長的台灣勞動階層嚼檳挺過過長的工時，因而促成口腔癌的「榮景」，讓檳榔防制史20多年的推廣也難根絕。

(中時 )