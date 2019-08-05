俄羅斯抗議人士昨天在莫斯科舉行反政府遊行，警方在警告遊行非法後，強制拘捕逾800名抗議人士，法國和德國政府今天對俄國的鎮壓行動表示譴責。

這是俄國反對派為抗議當局禁止反對派領袖納瓦尼（Alexei Navalny）等人角逐下個月的選舉，連續第2個週末發起抗議。

巴黎當局批評俄羅斯「過度使用警力」。法國外交部發言人在聲明中表示，法國「堅持各種形式的表達自由，包含和平示威與參加自由透明的選舉」。

法國也「呼籲俄羅斯立刻釋放近日監禁的人民，並遵守身為歐洲安全暨合作組織（OSCE）以及歐洲理事會一員的義務」。

柏林當局則表示，昨天俄羅斯警方採取的行動「違反」俄國國際義務，也破壞該國的公平選舉權。

德國政府說：「這場具和平性質的抗議，反對政府禁止獨立候選人競逐莫斯科市議會選舉，（警方）拘捕人數不合比例。」

大批群眾遊行時，沿途走過莫斯科的中央大道，抗議政府拒絕讓反對派參選人參加9月的市議員選舉，原本這場抗議只是地方性問題，現在已演變成政治危機。

警方表示，共1500人參加示威遊行。法新社記者目擊路上多起拘捕，警方築起人鏈，任意抓走遊行民眾。

(中央社)