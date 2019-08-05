旅居菲律賓多年老先生，全家搬回台灣後，遲遲無法取得身分證，罹患重病的他，最大願望想找回自己的身分，在板橋戶政事務所簡裕峯專案協助，並與移民署翻閱60年代資料，終確認老先生身分，重新當回「台灣人」，簡裕峯也獲得今年新北市績優戶政人員。

新北市今年人口突破400萬大關，新北市府5日戶政日舉辦績優戶政人員頒獎典禮，新北市長侯友宜說，新北戶政今年推出很多新的簡政便民服務，包括新住民一站式服務，還有好事咖啡廳招待市民，與結婚拍照點子，都讓市民感受大家都是一家人。

獲獎簡裕峯任職板橋戶政15年，不論案件繁雜與否，總能協助新住民處理問題、融入環境，是許多新住民口中的簡大哥。

回想於過去服務案件，簡裕峯說，曾協助一名菲律賓華僑確認國籍，當初他與家人旅居菲律賓，事後全家搬回台灣，全家成員都順利取得身分證，卻唯獨他因資料久遠，遲遲沒有拿到身分證。

但該名老先生事後生了重病，仍掛心自己的身分，加上醫療健保問題，讓女兒焦急到板橋戶所尋求協助，戶所還為此成立專案小組，在簡裕峯與移民署翻閱50、60年代資料，終確認老先生身分，讓他重新當回台灣人。

(中時 )