黃連發(左三)、黃瓊瑜(右三)與母親一家三口出席彰化秀傳記者會，宣導活體腎臟移植好處，一家人感動切著蛋糕、提早慶祝父親節。(謝瓊雲攝)

32歲的黃瓊瑜3年前因感冒超過一個月到彰化秀傳醫院求診，意外檢查出腎臟功能喪失，歷經長達2年半透析治療，60的父親捨不得她年紀輕輕竟得一輩子洗腎，今年5月把一顆腎臟移植給女兒，讓女兒重獲新生。

父女倆人5日重回秀傳醫院，和醫護人員共同宣導活體腎臟捐贈移植，黃瓊瑜充滿不捨、語氣帶哽咽的感謝父親，當她開口說出「爸，父親節快樂！」父女倆難掩激動，雙雙掉下眼淚。黃連發說，「她是我的孩子，換做任何一個父親都會這麼做。」

黃瓊瑜指出，因為感冒逾月未痊、病情一直未見好轉，才會自行到彰化秀傳醫院檢查，才知道是肺炎住院，沒想到竟連腎臟也出問題，緊急轉入加護病房緊急洗腎。當時完全檢查不出到底什麼原因，導致腎臟功能喪失，讓她難以接受要洗腎的事實，卻只能辭掉工作，每周洗腎三天，生活全變調。

父母不捨她長期洗腎，一直積極評估親屬間活體腎臟捐贈移植的可行性；黃連發曾檢出血糖指數偏高，卻不放棄，遵從醫囑、按時服藥，再經過秀傳泌尿科門診後，父女倆展開各項醫學檢查、確認配對符合後，3個月前由副院長賀昊中執刀手術，順利成功，黃瓊瑜歡喜重生、雙腳不再不自主發抖，精神變好，也終於能一覺好眠。

黃瓊瑜說，還好自己很幸運、有福氣，有非常疼愛她的父親、母親，因為爸爸把腎捐給她，讓她告別洗腎室，如獲新生。黃連發則強調，天下父母心，相信任何家庭裡的長輩看到自己孩子遇到這種事，也都會這麼做。

賀昊中表示，統計顯示台灣末期腎病變(ESRD)的發生率及盛行率高居全球第二、三名，長期洗腎患者達8萬多人；全國正在等待腎臟移植人數超過7600人，成功接受移植僅140多人。

賀昊中說，其實台灣早已具備國際標準的器官移植能力和經驗，卻缺乏捐贈者，根據衛福部公告去年腎臟移植統計數據，腦死者腎臟器捐移植為181例，親屬間活體腎臟捐贈移植為163例，合計僅344例。他強調，活體腎臟移植的受贈者存活率比較高，而且醫護人員會評估捐贈者的健康安全無虞及受贈者有高成功率，才會進行活體捐贈移植。

(中時 )