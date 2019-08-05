朱立倫幕僚提供照片，解釋南部與北部的滷肉飯內容及名稱不太一樣。（圖／朱立倫幕僚提供）

前新北市長朱立倫今天下午在臉書PO文「一碗滷肉飯的啟示」，舉高雄市長韓國瑜去年底選舉喊出「一瓶礦泉水，一碗滷肉飯」，強調那句話背後代表：「少一點政治、心中有人民、多一點政策」，讓他吃那碗滷肉飯時深刻提醒自己「莫忘初衷」。不過卻有網友歪樓，指朱吃的是「焢肉飯」；朱幕僚解釋，南部的滷肉飯就是那樣，不是朱弄錯了。

朱立倫今早到高雄，出席「銀光未來創新協會」舉辦「銀光記憶寶盒」南區記者會公益活動，隨後吃了滷肉飯、剉冰，即北返。銀光未來創新協會是朱愛將、前新北市府秘書長許育寧所創並擔任理事長，結合銀髮產業、新創、社福等多面向社團，共同推動銀髮產業。

朱立倫下午在臉書PO文「一碗滷肉飯的啟示」，表示「一瓶礦泉水，一碗滷肉飯」掀起去年九合一選舉高潮。貼近人民生活，樸實競選的表現，讓很多人對政治文化改變抱持很高的期待。這句話背後代表：「少一點政治、心中有人民、多一點政策」。經濟要有具體對策，兩岸必須捍衛中華民國主權，我們同時要面對世代問題，解決下一代年輕人的失落與期待。除了政策，還是政策。

他說，今天在高雄吃這碗滷肉飯，深刻地提醒自己，「莫忘初衷」。

朱PO文後，迅即引起不少網友回應，有人籲朱當韓的副手，也有人酸是諷韓，最特別的是引起網友論戰，直說朱吃的是焢肉飯或滷肉飯。

朱幕僚解釋，南部與北部的滷肉飯內容及名稱不太一樣，南部的滷肉飯會擺上一大塊滷豬肉，並非朱弄錯了。

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(中時 )