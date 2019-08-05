台中市707公頃山坡地將解編，市議員吳敏濟（右三）邀水利局前往外埔進行簡報。（陳淑娥攝）

甲安埔187公頃的「假山坡地」，將於年底前解編，有助於當地發展。（陳淑娥攝）

過去因土地測量儀器不精密，常有被誤畫為山坡地情形，台中市畫出707公頃「假山坡地」面積，分別在外埔、大甲、沙鹿、大肚和烏日等區，可望於年底前解編，將有助於當地開發及提升民眾投資意願。

台中市水利局水保科長陳峻陞5日簡報指出，計畫解編範圍涵蓋外埔、大甲、大肚、沙鹿及烏日等5區，總面積達707公頃，其中外埔區有上鐵山段、下鐵山段、大東段、內水尾段、東泰段、甲東段，大甲區有劍井段、永信段、金華段、致用段、文化段，二區合計187公頃，預計年底前完成畫出作業。

市議員吳敏濟表示，1980年全台公告實施的山坡地範圍，因測量儀器不精密，甚至人為便宜行事，誤將大範圍坡度在5％以下、海拔100公尺以下，也非地質敏感區域的平地納入，成為區域發展的緊箍咒，他於去年議會定期會質詢並提案，要求市府重新檢討，將誤列的平地從山坡地範圍中畫出。

明昌公司董事長張秋龍說，盼了好久終於有好消息！山坡地解編後，工廠建蔽率從50％提高到70％，可免除環評、滯洪池、回饋金的成本支出，又能簡化申請流程、加速建廠速度，是鼓勵企業擴大投資的好政策。

鐵山里長劉圳表示，外埔過去有大片平地被誤列為山坡地，對地方發展綁手綁腳，解編有利企業、民宅以及農業發展。

(中時 )