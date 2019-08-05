台灣民眾黨創黨大會明天中午在國際會議中心舉行，內政部將派員指導，內政部次長陳宗彥表示，他不會出席，內政部將由民政司業務承辦同仁參加，對於一個政黨的成立，內政部會很健康、正常面對。

陳宗彥說，台灣政黨有兩百多個，內政部依法派員參加，不要說司長、光是科長都應付不完，所以一切就按照正常程序進行，內政部會正常看待，對於一個政黨的成立，內政部會很健康、正常面對。內政部沒有必要、也不需要特別看待就依政黨法規定得派員參加，就由業務承辦人員出席。

台北市長柯文哲組台灣民眾黨，內政部政黨成立流程及注意事項，主要有五大流程。成立政黨首先需召開成立大會，開會15日前通知內政部派員列席。開會當日應有過半黨員出席並通過章程，再依章程規定選任負責人及選任人員。

在舉行成立大會後，30日內應報請備案，檢具申請書、章程等表件上傳內政部政黨及全國性政治團體資訊管理系統，並將紙本函送內政部。接下來要在30日內備案，經內政部予以備案者，將發給圖記及證書。

第四項程序為圖記啟用，將圖記啟用日期及印模1式4份報請內政部備查。最後則為法人登記，向主事務所所在地地方法院聲請辦理法人設立登記，完成法人登記後30日內，將法人登記證書影本送內政部備查。內政部表示，如果一切文件齊備、選任人選也符合資格，不需要3個月就能完成所有法定程序，時間不會很久。

＃2020大選 ＃柯文哲

(中時 )