余天、李亞萍的二女兒余苑綺，戰勝大腸癌後又突破「百萬分之一機率」懷孕，跟老公Gary迎接愛女「樂樂」後，於今年初補辦婚宴，沒想到4月弟弟余祥銓說溜嘴，曝光她懷上第二胎，是個男娃集滿「好」字，然日前她卻被周刊爆出要求月子中心全額贊助，讓這樁大喜事染上陰霾，今余苑綺被曝光當媽後的收入，金額之高，打臉「贊助說」。

36歲余苑綺幸運生下大女兒樂樂後，如今又懷孕，朝二寶媽之路前進，據《ETtoday》報導，她10月將臨盆，李亞萍曾透露女兒這胎孕吐嚴重、身體相當不舒服，因此懷孕後索性在家邊照顧樂樂邊養胎，推掉不少演出、活動邀約，不過許久沒亮相的余苑綺，升格當媽後事業有了另一番突破，光親子商品代言、業配及各大活動，至少20多個case找上門，估計進帳超過300萬，她笑稱是腹中的兒子給她帶來好財運。

而余苑綺私下相當節儉，還曾因穿同一件衣服上多個節目被媽媽念，不過也因此能在支出養孩子、養家的費用後，每個月有剩餘收入可以固定儲蓄，這回要住月子中心的費用也足夠自行負擔，有憑有據，她的經紀公司今鄭重澄清余苑綺絕無要求月子中心全額贊助，嚴厲譴責爆料的媒體，表示對方不讓記者掛名報導又沒求證，根本是「鬼月報導」，會保留法律追訴權。

(中時電子報)