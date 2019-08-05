2019亞洲沙灘排球公開賽澎湖站7日至11日於澎湖縣湖西鄉隘門沙灘開打，這是亞洲排球聯合會（AVC）年度正式賽事之一，也是奧運積分賽，也是澎湖首次承辦國際正式沙灘排球賽，中華排協正在作最後的賽前準備，迎接賽會的來臨，而明天中午亞洲排聯要驗收，對於這座從無到有的比賽場地，排球協會是充滿信心。

為辦好史上首次AVC正式沙排賽，中華排協特助章金榮表示，包括球柱、球網等設備都特地從日本運來，600個看台則來自台灣，為因應澎湖盛夏動輒攝氏40度高溫，選手、媒體休息帳篷還配備冷氣。

比賽場地可說是從無到有，當初爭取到辦權，在澎湖縣政府與排委會的陪同下，勘查馬公附近所有沙灘，但受限於場地需要的90公尺、35公尺的限制，終於找到適合的地方─湖西鄉隘門沙灘，沙灘是空無一物，經由籌備小組一點一滴的建設起來，隔成包括要有觀眾席的主場地在內的五個場地，場佈最大的考驗是克服天侯，舖上合乎規格的沙子，往往一風就會功虧一另一個困難就是在軟的沙灘上架設觀眾席及轉播台，不會止陷，一路與天、地競爭，在所有人員努力下，終於成型，再過兩天就要讓所有參賽選手使用。

本屆賽會有來自澳洲、巴林、香港、印尼、伊朗、日本、哈薩克、馬來西亞、紐西蘭、阿曼、卡達、新加坡、泰國、土庫曼、萬那杜、越南及台灣共17個國家地區參與，包括男子組29隊、女子組19隊，中華排協表示，東奧沙排奧運資格男女各取23組加上主辦國1組共24組，一國家奧會最多兩組獲資格，23組包含世錦賽冠軍，各州錦標賽5組，奧運會外賽2組，以及世界排名前15組，積分採世界積分最佳前12站。

(中時電子報)