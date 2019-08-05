近期以韓劇《皇后的品格》再度爆紅的韓國女星張娜拉，今（5）日卻被烏龍傳出與同齡的前輩金南佶兩人交往7年，甚至將在今年11月結婚的消息，兩人隨後否認這個消息，網友假造是韓媒《Dispatch》報導的《Dispatch》也立即作出澄清，不過張娜拉的澄清文卻意外引發網友心疼的留言。

張娜拉（右）近期演出《皇后的品格》再度爆紅，金南佶（左）則是演出《名不虛傳》在台闖出知名度。（合成圖／翻攝自韓網）

其實一樣是38歲的張娜拉與金南佶兩人都是至今單身的黃金單身演員，兩人曾在2013年就曾傳過緋聞，當時張娜拉正主演韓劇《學校2013》，更在《2012 KBS TV演技大獎》頒獎典禮中獲得優秀表演獎，金南佶為此找來小吃應援車到《學校2013》劇組請工作人員們吃飯，因此傳出兩人戀愛傳言，不過張娜拉經紀公司隨後否認戀愛傳聞，表示兩人只是熟識的前後輩關係，更有相關人士指出，當時張娜拉聽到前輩金南佶到現場，便立刻就去迎接打招呼鞠躬，金南佶也曾因演出1999年的《學校》出道，不僅如此，金南佶也是《學校2013》男主角崔丹尼爾的前輩，與男女主角都認識。

兩人2013年就曾傳過緋聞，但雙雙否認，如今再度鬧出烏龍消息，更讓張娜拉尷尬回應。（合成圖／翻攝自韓網）

如今再度爆出張娜拉與金南佶交往並要結婚的傳言，張娜拉經紀公司立即回應目前正在拍攝新戲，「結婚傳聞純屬子虛烏有」；金南佶的經紀公司也回應「金南佶結婚傳聞是毫無根據的惡意截圖」。令粉絲心酸的事張娜拉本人也特地在社群上澄清與金南佶「私下沒見過面，也沒有聯繫方式」更寫下害怕今後這種事會不斷發生，令粉絲相當心疼。

張娜拉尷尬回應「私下沒見過面，也沒有聯繫方式」讓網友心疼哭了。（圖／翻攝自微博 ）

也引起網友留言聲援張娜拉寫下，「娜拉本來圈內朋友就不多，本來至少能維持朋友關係，現在因為這種假消息變得更加謹慎了」、「雙方聯絡方式都沒有要怎麼交往七年！」，更有大陸網友因為此事對當年張娜拉在大陸被黑事件道歉，引發網友熱議。

(中時電子報)