郭可能脫黨選？ 韓國瑜盼「吳敦義出面整合

國民黨提名高雄市長韓國瑜參選2020年總統後，黨內整合問題一直未能完成，藍營內部高度重視韓國與王金平、郭台銘等3人之間的互動。日前傳出前立法院長王金平與郭台銘密會，但一直未獲證實，讓藍營選情更加詭譎多變。王金平今天接受媒體訪問時表示，已經與郭台銘會面，目前兩人已達成共識，將「一起為台灣的前途共同打拚。」

據《優傳媒》報導，王金平從國民黨內總統提名初選前便已積極表態，他將不參與黨內初選，也不會退黨。國民黨完成初選後，更表示不會擔任韓國瑜的副手，但仍對外表示「參選到底」，似乎預留伏筆。

而郭台銘在初選階段時就傳出與柯文哲合作的風聲，但郭僅表示「初選結束後再說」。國民黨初選結果出爐後，失利的郭台銘選擇出國散心，日前返國後動作頻頻，先拜會王金平，又與宣布組黨的柯文哲通了電話，讓「郭王柯」鐵三角的傳聞一度甚囂塵上。

報導說，郭台銘4日傍晚公布一封親筆致謝信，向自發組成「郭台銘粉絲老虎軍團」的支持者表達感謝，王金平今（5）日上午也特地揮毫「齊心共榮逆增上緣」致贈網友。沉寂多時的兩人，在韓國瑜對外向吳敦義喊話，盼其能出面幫忙整合之際，郭與王卻大動作地與支持者互動，使得這盤政治棋局更顯混沌。

王金平今天上午受訪時表示，3日與郭台銘見面時，兩人相談甚歡並達成共識，「一起為台灣的前途共同打拚。」但是用什麼樣的方式打拚，王僅說：「現在還沒談到。」進一步詢問有「郭王配」的可能性嗎？王金平表示「現在沒有這個設想。」而談及郭台銘、柯文哲及王金平「鐵三角」模式之可能性，王金平則保守回應，指稱不清楚，任何結盟都是「假設性問題」。

報導說，王金平受訪時談及郭台銘與韓國瑜的態度卻是兩極化。提及與郭台銘的下一次會面時間？王金平說，他們隨時可以約見面。但談及與韓國瑜的見面安排，王金平則語帶保留地說：「以後再說，現在不急。」

對於韓國瑜呼籲吳敦義出面整合，外界猜測是要整合「有可能離開的黨內同志」，王金平指出，若指的是他，「我想當時初選之前，我提出諸多建議，他一樣都沒採納；未來看起來也沒什麼好再跟他建議。」此番談話針對性十分濃厚。至於為何與韓國瑜鑄下心結？王說：「我自己也不清楚。」在未來與韓國瑜整合可能性問題上，王答稱：「未來的問題未來再說。」

(中時電子報)