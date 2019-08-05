台灣旅遊業今天下午傳出福建省來台陸客團限縮的訊息。指福建省旅遊局今天召集旅遊業者開會，從本月起到12月，全省來台團客限額約12,000人，且包括金／馬／澎內。也就是說，平均每月2,400人。是否如此仍在查證中。

消息指出，此次基本上按各業者提報數量核發，無大幅調整，各家限額不同。8-12月，幾家主力業者配額分別是： 省旅2,000人，海外1,600人，康輝1,000人，中元900人，國旅600人。9月後只能由有赴台資質的旅行社發純金／馬／澎團隊，但是會占到配額。

(旺報 )