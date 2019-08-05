福建傳8-12月來台團客總數限1.2萬人 17:342019/08/05 旺報 李鋅銅 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 台灣旅遊業今天下午傳出福建省來台陸客團限縮的訊息。指福建省旅遊局今天召集旅遊業者開會，從本月起到12月，全省來台團客限額約12,000人，且包括金／馬／澎內。也就是說，平均每月2,400人。是否如此仍在查證中。 消息指出，此次基本上按各業者提報數量核發，無大幅調整，各家限額不同。8-12月，幾家主力業者配額分別是： 省旅2,000人，海外1,600人，康輝1,000人，中元900人，國旅600人。9月後只能由有赴台資質的旅行社發純金／馬／澎團隊，但是會占到配額。 (旺報 ) #金馬澎 #旅遊業 #福建省 #配額 #陸團限縮 也許您會感興趣 推薦閱讀 陸客商機破滅 旅遊業哀號 04:092019/08/01 焦點新聞 獨家》陸客團9月也將限縮 下周公布配額 17:222019/08/01 財經 傳陸方再減團客 浙江11-12月每天約40人 17:312019/08/01 兩岸 大陸限縮自由行 台灣旅遊業的悲哀與轉機 18:212019/08/01 旅遊 暫停自由行 人民日報：我拿你當同胞,你拿我當錢包 19:352019/08/01 兩岸 陸客團配額也大砍 市場缺口難補 04:092019/08/02 焦點新聞 四川12村上榜鄉村旅遊重點村 04:092019/08/02 焦點新聞 旅遊業熬寒冬 04:102019/08/02 論壇廣場 陸客團來台減多少？台旅旅行社：消息紛亂 12:012019/08/04 兩岸 陸砍團客配額曝光 上海主力旅行社少一半 12:042019/08/04 生活 兩岸熱門新聞 9月1日起停航小三通？金門民眾憂恐迎苦日子 - 兩岸 傳20日宣布陸客團全停 業者：有跡可循難查證 - 兩岸 - 旺報 反逃犯示威連連 林鄭月娥：將香港推上不歸路 - 兩岸 小三通自由行喊停？福建台辦否認 - 兩岸 - 旺報 香港85罷工 自由黨魁鍾國斌：三罷對政府無效 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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