台中市警察局臉書粉絲頁「TCPB局長室」，5日邀實習生劉采婷（圖右）發表實習日誌，文中提及暑假期間分發太平警分局實習，跟學長姊衝鋒陷陣，實際感受警察工作辛勞。（照片翻攝自台中市警局臉書粉絲頁「TCPB局長室」）

台中市警察局臉書粉絲頁「TCPB局長室」實習日誌，讓準警察們抒發心情園地，5日邀實習生劉采婷發文，文中提及父親原為警察，因某些因素中途離職，她繼承父志，去年考上警察特考班，暑假期間分發太平警分局實習，跟學長姊衝鋒陷陣，實際感受警察工作辛勞，父親節將屆，立志當好警察，送爸爸最好禮物。

「滿地鮮血，緊張到心跳加速！」，劉采婷說，警察不只是為民服務或舉發違規，「衝現場」常有的事，曾與學長姐處理一起情侶感情糾紛案件，受傷女子自殘倒地，一旁男子渾身酒氣，她與學姊戒護並通知救護人員將受傷女子送醫治療，學長則擋住男子，第一次看到「激烈」場面，實在很緊張。

台中市太平警分局指出，長相清秀的實習生劉采婷，7月初至新平所實習近1個月，主動、積極，有好人緣，讓大家印象深刻，與父親感情相當好的她，天生正義感驅動她，考上警察特考班，未來盼到婦幼隊服務，幫助弱勢遭家暴婦女，逃離家暴陰影。

台中市警察局指出，今年暑期有580名警察實習生，包括，警察碩士班研究生、警大、警專、警察特考班等男女警，清一色為8年級生；為期約1個半月時間加入共同維護社會治安行列，每1位實習生對警察工作充滿熱忱，實習期間分配至各分局所轄的派出所，及各組室學習各項專業及實務經驗。

(中時 )