蔡英文總統今天接見桌球神童林昀儒，稱讚他最近在國際賽的優異表現，並且鼓勵他能再接再厲的勇創佳績。

陪同林昀儒前往總統府的有桌球協會理事長林茂榮、教育部體育署長高俊雄等人。高俊雄表示，「總統與我都非常好奇，為什麼1位17歲的高中生能夠連續打敗兩位世界排名第一的桌球高手，在接觸認識的過程中，確實發現昀儒除了後天的訓練之外，也擁有先天的天份。」

高俊雄說，桌球這項運動因為反應要快，桌球裡面本身非常講究「旋球」，以球會旋做各種變化，所以昀儒本身對於球的旋轉、怎麼處理旋轉跟快速反應，對於7、8歲才開始學球並且起步不算早的他，確實藉由後天用對的方法把他的天份都充份展現出來。

高俊雄強調，林昀儒也是一位特別的選手，看他比賽的過程中很少會為每一顆贏的球振臂疾呼，也不會對任何一顆沒有打好的球，而垂頭喪氣摔拍子。甚至比完之後，他會跟對手握手，到底他是贏還輸也看不出來，他是天生如此，不是刻意去壓抑他的情緒，所以總統說他有點像網球界的費德勒，就是享受打球，至於輸贏那都是另外一回事。

此外，林昀儒也即將準備要滿18歲，桌球就是他人生非常重要的志業，他會繼續往桌球這條路繼續走，政府在這一方面，將繼續用黃金計畫讓他在國際舞台的比賽過程中，整個後勤資源能得到充分協助，讓他在比賽上能夠有無後顧之憂去享受比賽，全力發揮自身實力。

(中時電子報)