男人過了四十歲，小便像關不緊的水龍頭…，要小心是攝護腺癌變，台中一名70歲的盧先生10多年來都覺得解尿不順、頻尿，甚至一個晚上要尿四回，去年接受台中榮總父親節攝護腺癌篩檢發現異常，經根除手術治療，目前病情控制良好；醫師指出攝護腺癌初期無症狀，因而易被輕忽，呼籲50歲以上男性應每年接受抽血篩檢PSA值。
攝護腺癌在美國居於男性癌症首位，台灣近年因飲食西化也有逐漸攀升的趨勢，台中榮總為照顧男性朋友，仿照早年子宮頸癌篩方式，連續五年在父親節結合企業與社團舉辦「父親節免費篩檢」，盧先生去年參加，檢查PSA指數為5.63（正常應小於4），進一步檢查發現攝護腺癌，因而接受手術治療，之後抽血PSA值降到0.003。
盧先生說，近十年來飽受解尿不順困擾，總是尿不乾淨，後頻尿，一個晚上要尿4次，後來才發現這就是攝護腺癌早期症狀，他也站出來呼籲男性朋友不要輕忽，利用醫院免費癌篩了解自己的健康。
台中榮總泌尿科醫師裘坤元指出，攝護腺為男性所特有的器官，位於骨盆腔的底部、膀胱下、尿道上、恥骨後、直腸前。其為一外分泌腺體，主要的功能為分泌攝護腺液，與精子等混合型成精液，而隨著年齡增長，常伴隨良性的增生或惡性腫瘤的形成。
攝護腺癌通常早期少部分的人沒有任何症狀，一部分的人會有尿急、排尿困難、尿流較小較細、尿會斷斷續續不乾淨感覺、頻尿、夜尿、血尿或血精。若發生骨骼或腰背部疼痛、骨折或脊椎受到壓迫而產生神經的症狀時，則已進展致晚期階段。
裘坤元建議45歲以上有攝護腺癌家族病史之男性，須開始接受定期檢驗攝護腺特異抗原（PSA）檢查，無家族史者可從50歲開始，不能輕忽。且早期發現接受正規治療，不但可以控制疾病，還能即早恢復正常生活並增加存活率。
(中時 )
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