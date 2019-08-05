台中榮總泌尿外科協同惠康基金會擴大舉辦攝護腺癌篩檢暨防治宣導活動，8月5日到9日舉辦為期一周的免費攝護腺篩檢活動，以提供民眾早期診斷、早期治療。（馮惠宜攝）

男人過了四十歲，小便像關不緊的水龍頭…，要小心是攝護腺癌變，台中一名70歲的盧先生10多年來都覺得解尿不順、頻尿，甚至一個晚上要尿四回，去年接受台中榮總父親節攝護腺癌篩檢發現異常，經根除手術治療，目前病情控制良好；醫師指出攝護腺癌初期無症狀，因而易被輕忽，呼籲50歲以上男性應每年接受抽血篩檢PSA值。

攝護腺癌在美國居於男性癌症首位，台灣近年因飲食西化也有逐漸攀升的趨勢，台中榮總為照顧男性朋友，仿照早年子宮頸癌篩方式，連續五年在父親節結合企業與社團舉辦「父親節免費篩檢」，盧先生去年參加，檢查PSA指數為5.63（正常應小於4），進一步檢查發現攝護腺癌，因而接受手術治療，之後抽血PSA值降到0.003。

盧先生說，近十年來飽受解尿不順困擾，總是尿不乾淨，後頻尿，一個晚上要尿4次，後來才發現這就是攝護腺癌早期症狀，他也站出來呼籲男性朋友不要輕忽，利用醫院免費癌篩了解自己的健康。

台中榮總泌尿科醫師裘坤元指出，攝護腺為男性所特有的器官，位於骨盆腔的底部、膀胱下、尿道上、恥骨後、直腸前。其為一外分泌腺體，主要的功能為分泌攝護腺液，與精子等混合型成精液，而隨著年齡增長，常伴隨良性的增生或惡性腫瘤的形成。

攝護腺癌通常早期少部分的人沒有任何症狀，一部分的人會有尿急、排尿困難、尿流較小較細、尿會斷斷續續不乾淨感覺、頻尿、夜尿、血尿或血精。若發生骨骼或腰背部疼痛、骨折或脊椎受到壓迫而產生神經的症狀時，則已進展致晚期階段。

裘坤元建議45歲以上有攝護腺癌家族病史之男性，須開始接受定期檢驗攝護腺特異抗原（PSA）檢查，無家族史者可從50歲開始，不能輕忽。且早期發現接受正規治療，不但可以控制疾病，還能即早恢復正常生活並增加存活率。

(中時 )