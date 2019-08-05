國民黨主席吳敦義今天在中央黨部親自勸進雲林縣副縣長謝淑亞，盼她接受徵召參選雲林縣山線第2選區立委，對戰民進黨立委劉建國。謝淑亞以「不在自己的生涯規劃」，並未點頭，僅允諾會慎重考慮。

吳敦義上周五在副主席兼秘書長曾永權、組發會主委李哲華陪同下，邀雲林縣長張麗善、縣黨部主委許宇甄、全國農田水利會長林文瑞在中央黨部協調，原本與前立委張嘉郡相爭參選海線第1選區立委的林文瑞，同意由張嘉郡代表國民黨參選，他則負責水利系統在全國輔選黨提名人任務；國民黨擬將林文瑞列入不分區立委。

吳敦義今早再接再厲，由李哲華及許宇甄陪同，約見謝淑亞，盼她參選山線第2選區立委。雖然吳及黨務人士都以謝淑亞對上劉建國最具勝算，雙方談約20分鐘，謝並未點頭，只答應考慮。

黨務人士說，謝雖尚未同意，但也未拒絕，仍希望謝以大局為重，將由許宇甄繼續與謝溝通，盼儘速有好結果。

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(中時 )