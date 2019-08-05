台中市新社香菇聞名全台，卻因政府缺乏配套措施常對菇農開罰，讓菇農無所適從；市議員冉齡軒5日為菇農請命，希望市府相關單位規畫一套標準菇寮新建規章，讓香菇與太陽能產業相結合確保菇農權益。農業局表示，得在不影響農業設施用途，可向土地所在地區公所提出申請。

菇農指出，新社區香菇栽培面積高達約300公頃，是全台目前種植最大的產業，近年來受到地球暖化影響，溫度上升造成培植香菇面臨困境，以目前搭設香菇寮運用的器材，大部分都使用烤漆浪板與鋼骨，一棟都超過600坪以上；如果能配合太陽能板發電裝置在香菇寮上，可說是一舉數得。

冉齡軒說，礙於建築法規99％的香菇寮皆無法搭設太陽能板，市府應研擬一套地方自治法規，讓香菇寮能發揮綠能功效，若以目前香菇寮搭設太陽能發電一年產值高達35億元以上，投入裝置太陽能板經濟效益十分可觀；建議市府能讓香菇與太陽能產業相結合。

農業局表示，新社區農民如要申請農業設施（含菇類栽培場）屋頂附屬設置綠能設施，依據《申請農業用地作農業設施容許使用審查辦法》，除有規定不得附屬設置綠能設施者外，得在不影響農業設施用途及結合農業經營使用前提下，向土地所在地區公所提出申請。

農業局強調，農民申請屋頂附屬設置綠能設施的農業設施（含菇類栽培場），以具有使用執照者為限；其經營計畫應敘明農業經營與綠能設施結合情形，且應檢附農業經營實績證明文件，並經查核確有農業經營事實，且符合原核定計畫內容使用，始得核發農業用地作農業設施容許使用同意書。

(中時 )