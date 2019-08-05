新北市府推動捷運都更，強調捷運蓋到哪、都更做到哪，辦理「擬定新北市捷運場站周邊地區細部計畫土地使用分區管制要點」案，選定新北21站納入優先推動區，計畫內容5日通過市都市計畫委員會審議，近期即將發布。

城鄉局表示，計畫範圍涵蓋三重站、菜寮站、臺北橋站、徐匯中學站、三民高中站、新莊站、頭前庄站、大坪林站、七張站、頂溪站、永安市場站、景安站、中和站、土城站、海山站、板新站、新埔站及新埔民生站、府中站、淡水站、紅樹林站等21站優先推動場站周邊地區範圍。

城鄉發展局局長黃一平表示，市府透過大眾運輸發展為導向的都市發展策略，設計相關配套制度，於適用範圍內申請者應繳納增額容積價金，並提供托老、托幼或社宅等公益性設施，最高可獲取50％增額容積，除提高都市更新誘因外，亦期待於捷運場站周邊地區建立透過步行即可完成就業、就學、居住及消費等一日生活所需活動及以人為主的生活環境。

城鄉局表示，歷經2次小組會議審查，全案從公開展覽到審議通過歷時不到3個月，展現市府加速推動都市更新決心及建立推動都更三箭重要里程碑。

(中時 )