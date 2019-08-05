繼台中、高雄後，全台第3個AI產業人才培訓據點將落腳台南，由勞動部勞動力發展署雲嘉南分署與財團法人資訊工業策進會合作，未來將在成大附工成立「AI產業人才培訓據點」，5日邀來產官學各界人士在官田工業區舉辦啟動儀式，宣告9月16起將陸續開辦四梯次AI課程，預計將培育120名產業所需AI人才，厚植AI實力。
近年來AI與大數據應用持續發酵，為因應相關產業人才需求，並協助待業民眾進入具有發展性的各項產業，勞動部與資策會合作，先後在台中、高雄成立培訓據點，借助資策會的訓練能量，並透過資源整合平台，培訓出能將AI導入產業應用的人才，勞動部也將補助8成以上費用。
雲嘉南分署長劉邦棟表示，台南的據點設在成大附工，據點啟用營運後，將陸續開設4班AI課程，9月16日將率先開辦「AI智慧系統整合應用人才就業養成班」職前班，課程內容包括人工智慧、Java核心技術、Android AI行動APP開發、雲端、巨量資料應用等，近日公告後可上台灣就業通網站查詢報名，報名者須是失業或待業身分。
資策會主任張育誠表示，課程的重點將著重在設計出符合現今職場所需的AI課程，培養AI人才應用到各個產業，藉由AI技術的導入，創造更多產業向上提升的可能性。
下午啟動儀式中，包括勞動部勞動力發展署簡任技正陳輝國、雲嘉南分署長劉邦棟、資策會主任張育誠、台南市勞工局長王鑫基，及知名大廠精誠資訊、前沿科技等業界代表及各大院校、工商團體等均出席，雲嘉南分署長劉邦棟也現場體驗AI智慧家居，用語音控制家電。
(中時 )
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