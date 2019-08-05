三地門鄉邀請遊客參與收穫節，就近感受原民傳統文化的力與美。（林和生攝）

小米於山林間綻放黃金般的美麗圖案，在部落族人穿梭田園間採收小米的時節，所有人臉上洋溢著豐收喜悅，收穫節也在此刻悄悄揭開序幕，11日起一連3天的三地門鄉收穫節將在地磨兒國小登場，屆時將有千人圍舞、古謠傳唱，預告將嗨翻部落。

三地門鄉長Cemelesai表示，收穫節就像部落的過年，幾乎全鄉總動員，祭典開始族人會先祭拜祖靈，吟唱傳統歌謠，眾人也會依身分地位差異，穿戴符合禮儀制度的傳統服飾，謙卑地祈求明年豐收。

剛在維也納國際合唱比賽中獲得金獎的青葉國小，將與其他鄉內學校古謠隊分別獻唱，為今年的收穫節揭開美麗面紗，另外包括壯觀的千人聯歡圍舞、耆老古謠傳唱及勇士舞等，為了呈現最完美的演出，參與者皆正努力排練。

Cemelesai指出，期盼收穫節能延續部落對傳統祭典的重視，並保有傳統收穫節的意涵，也鼓勵部落於進場時能展現傳統文化的力與美，同時達到文化傳承，將排灣族人珍貴的智慧能藉此傳遞綿延。

配合收穫節，今年特別設置部落產業市集，Cemelesai強調，希望遊客在遊覽山川琉璃吊橋、欣賞隘寮溪畔的山水風光後，將人導引至祭儀場地，由專人解說，讓遊客體驗不同的排灣、魯凱文化，且讓來自各地參加收穫節的所有人，都能感受滿滿幸福豐收的祝福。

(中時 )