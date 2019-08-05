「臺灣原創流行音樂大獎」決賽將在24日舉行，日前推出「原創歌神請上車」網路節目，由八十八顆芭樂籽的阿強主持，邀請107年三語組首獎得主李國雄（達卡鬧）、楊淑喻（吉那罐子）及血肉果汁機，全程在專屬巴士上進行各語組10名入圍者戰力分析，開啟今年決賽序幕。

臺灣原創流行音樂大獎決賽24日舉行。（新視紀整合行銷提供）

從台東北上參加節目的達卡鬧透露明年將發行新專輯《流浪的那魯灣》。獲30屆金曲獎最佳客語演唱人獎肯定的楊淑喻表示，當時更希望專輯也能獲獎，因為這樣就機會好好介紹優秀的團隊，她透漏明年將有機會發行新專輯，聊到目前進度的她笑答：「我是屬於腎上腺素寫歌，時間快到就會寫歌。」

血肉果汁機最近收穫滿滿，日前才奪得全美獨立音樂大獎最佳專輯包裝設計獎，主唱Gigo笑說，之前臺灣原創流行音樂大獎的其他參賽者聲音都比我好聽，我應該只是贏在外貌。聊到招牌頭套面具，目前這款改革會繼續沿用，因為舊版太大更悶。他有透露新專輯已在製作中，會以清腔作為主軸，主打血肉講鬼，「我們這種嗓子嘗試清腔就是一個挑戰，新專輯更該就是會賠錢」。

(中時 )