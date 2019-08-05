◎再出招！大陸9／1起停小三通

繼大陸停發個人簽證與限縮團客配額後，今再傳出將停止陸客透過小三通來台。對此，旅行公會全聯會理事長蕭博仁證實，9月1日起將停航小三通，屆時影響人數恐擴大，據統計，去年9到12月透過小三通來台的陸客總數共11萬6866人次。

◎陸客來不了 竟成日人遊台新賣點

陸客自由行喊卡，日人遊台正好撿便宜！日本旅遊記者表示，日韓關係緊張，讓不少日本人對遊韓卻步，不如趁陸客不能來台自由行，旅館需求減少可能降價的機會，來台享受3天2夜輕旅行。他說，台灣人親日治安又好，珍奶等飲食文化也風靡日本，暑假還沒決定去哪，就來台灣旅遊吧。

◎華山草原分屍 陳伯謙一審判死

去年6月發生震驚全國的「華山草原」高姓女子遭分屍命案，涉案在押的射箭教練陳伯謙，被查出殺人分屍後，還切下被害人乳頭、外陰部，並以食鹽、明礬等物製成標本，遭檢方起訴並求處死刑，全案經台北地方法院近1年的審理，今(5)日下午兩點30分宣判，合議庭依強制性交等罪判陳伯謙應執行死刑，褫奪公權終身。

◎北市觀光慘 議員籲對症下猛藥

大陸限制陸客來台自由行，觀光業恐遭衝擊，就連台北市長柯文哲也下令團隊研擬對策，不過北市議員陳炳甫指出，2014年以來台北觀光外匯持續衰退，觀光客在北市停留天數、平均每人每日消費金額、到訪率同步下降，光是近兩年，北市外匯收入蒸發540億台幣，成績不及格！

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