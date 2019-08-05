▲酒駕新法上路後，餐廳前停的不是電動車就是腳踏車。（楊樹煌攝）

酒駕新法7月1日上路後，因酒駕汽機車罰責很重，包括酒駕罰鍰累計加重、拒檢或拒測罰更大，最近南投縣常可見酒客上餐廳不再開車或騎機車，紛紛改騎電動機車或腳踏車，為的就是汽車酒駕拒測罰鍰18萬元、機車拒測罰鍰1.5萬元至9萬元，而腳踏車或電動慢車拒測只罰2,400元，不僅帶動電動慢車的熱銷，並也成為各餐廳前的另一奇景。

根據新修正的道交條例，酒測呼氣值達0.25毫克以上即算酒駕，汽車拒檢、拒測第1次罰18萬元、第2次罰36萬元、第3次罰54萬元；機車拒檢、拒測第1次罰1.5至9萬元、第2次罰9萬元、第3次罰18萬元；酒駕也連坐處罰同車年滿18歲以上乘客600元至3,000元；肇事致人重傷或死亡沒入車輛；酒駕再犯，則強制駕駛人加裝酒精鎖。

至於慢車含腳踏車及未領牌照的電動機車，雖然也加重罰責，加重處罰600元至1,200元拒檢拒測則加重處罰2,400元；相較汽車酒駕拒測罰18萬元、機車拒測罰1.5萬元至9萬元，簡直是天壤之差，因而有不少民眾為被重罰，紛紛改騎腳踏車或電動慢速機車，可能也是修法單位始料未及的。

對此現象，埔里警分局長方秋梅還是呼籲民眾，基於自己安全和尊重別人生命，醉不上路，酒後不開車，有喝酒還是要指定未喝酒的安全駕駛人，切莫酒後逞強駕駛汽機車，甚至騎乘慢速自行車。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

(中時 )