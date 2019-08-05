33歲蕭姓男子因毒品案應入監服刑，逃亡後遭通緝近2年，日前蕭男因缺錢向舅公索錢未果，上月底竟在舅公在新北市板橋區的住處外埋伏，趁舅公返家時強搶舅公頸上金項鍊後騎車逃逸，警方循線在八里區將蕭嫌逮捕，蕭嫌否認行搶，偵訊後以搶奪罪嫌送辦。

上月26日下午5時許，蕭嫌趁舅公返家時，在門口徒手強搶舅公金項鍊，因力道太大，項鍊斷成兩截，蕭嫌僅搶走半條。被害人遭搶後告知兒女，由兒女陪同到海山警分局報案，被害人向警明確指證，行搶的歹徒就是他的甥孫。

蕭嫌逃亡期間為博取友人同情，向友人聲稱行搶是為了幫自殺身亡的父親辦後事，希望獲得友人接濟。警方循線得知後進行查證，蕭父確實約在半年前在北市萬華區上吊死亡，但蕭男從未聞問。

上月30日，警方查知蕭嫌躲藏在八里區，到場將蕭嫌緝獲。蕭嫌否認犯案，辯稱因要不到錢，僅動手打舅公，但並未行搶。警訊後，警方以搶奪罪嫌將蕭嫌移送新北地檢署偵辦。

(中時 )