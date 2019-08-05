出發前高喊「國瑜、國瑜、韓國瑜，當選、當選、韓國瑜」，南下為韓國瑜加油打氣。（陳世宗攝）

「庶民選總統、總統選庶民」，台中市議會國民黨團全方支持韓國瑜參選2020總統；面對韓國瑜忙於市政，市議會國民黨2天1夜自強活動，5日專程南下高雄挺韓國瑜，並針對2020決戰中台灣共商選戰策略。黨團書記長張瀞分說，黨團議員全來自基層盡全力結合「庶民力量」為韓國瑜輔選，大家一起為台灣更好的明天努力，加油。

台中市議會國民黨團執行長陳政顯說，黨團南下主要是該黨團2天1夜自強活動，特專程到高雄與韓國瑜晤面；由市議會議長張清照與紅、黑派大老前議長張清堂、前立委顏清標等共同領軍，一行有27名國民黨市議員與3位無黨籍的市議員王朝坤、張滄沂徐瑄灃等。

黨團書記長張瀞分指出，韓國瑜平日要專心市政，距離總統選舉他只有20個左右的周六和周日能為總統選舉來活動，時間非常有限，這場大選也顯得更加艱困，非常需要社會各界主動積極協助。上次韓國瑜原定來台中，但遇高雄大雨不成行。

張瀞分表示，台中市議會20多位黨團議員利用自強活動的機會，在高雄與韓國瑜餐敘座談。輔選工作黨團一定全力配合，因黨團議員全來自基層，會盡全力結合「庶民力量」為韓國瑜輔選，大家一起為台灣更好的明天努力加油。

國民黨紅、黑派及無黨籍20多位市議員，下午3時在市議會集結搭乘遊覽車出發，出發前高喊「國瑜、國瑜、韓國瑜，當選、當選、韓國瑜」，專車南下為韓國瑜加油打氣。另有10餘位包括張清堂、顏清標等，自行開車南下會合。

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(中時 )