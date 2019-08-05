創校103年的台北泰北高中，重視學生課業和體育均衡發展，過去在橄欖球、田徑、柔道、足球及籃球都有出色成績，今年與合作金庫合作，網羅國小羽球好手，成立泰北高中國中部羽球隊，希望培養出下一個戴資穎、周天成。

曾是羽球女雙選手，現在擔任合庫泰北羽球隊教練的劉淑芝，要把自身經驗傳授給小球員，她透露，泰北高中國中部羽球隊現在成員為9男3女，男、女選手比例落差大，主要是家長考量孩子未來，許多國小打球的女同學，進入國中後就專心學業，放棄了羽球路。

劉淑芝之前參加過法務部、教育部合作的活動，到台北少年觀護所擔任羽球課程指導教練，給她額外增加不少帶領球員的經驗；泰北高中校長陳建佑則說，運動能增加孩子專注力、學習力、記憶力，培養孩子健全人格發展，是泰北高中行學一體、全人教育的核心價值之一。」

泰北高中國中部羽球隊教練劉淑芝(中)與選手游岷澔(左)、莊博淯(右)。(陳筱琳攝)

畢業自北市雙連國小的莊博淯，在劉淑芝眼中是本來較沒自信的孩子，經過訓練看到成長幅度，莊博淯說：「因為父母平常休閒活動是打羽球，我跟著喜歡上羽球運動。目前我身高147公分算嬌小，曾經在球場上懷疑自己，不過練出速度後，更加相信自己，我很欣賞台灣男單一哥周天成，希望可以像他一樣長那麼高、殺球速度又快。」

來自中壢的游岷澔，選擇自中原國小畢業後就離家，談吐相當成熟，身高已經有170公分的他，也接觸過籃球，不過最後還是選擇堅持羽球，他透露：「小學一年級的時候，在教練吳淑君的引薦下進入羽球世界，覺得台北體育發展環境較好，所以選擇來台北追逐羽球夢，終極目標是成為家喻戶曉的國手。」

(中時電子報)