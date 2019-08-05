衛福部疾病管制署今（5）日公布桃園市首例本土登革熱病例，個案家住中壢區仁美里的70多歲女性，感染源不明仍待釐清，這是今年繼台南、高雄之後，第3個出現本土登革熱病例的縣市。

今天的新增個案近期無出國史、也沒有到過高雄、台南的旅遊史，她在7月31日至8月3日間出現關節痛、發燒等症狀，這段期間曾經多次就醫而診斷疑似流感、登革熱，8月3日NS1快篩陽性。

疾管署副署長莊人祥表示，個案陽性訊號較弱，經過幾番檢驗確認感染登革病毒第二型。不過，莊人祥說，桃園新增個案的病毒型別與台南、高雄並無相關，但是感染源目前無法釐清。

目前個案居家防蚊隔離中，同住家人無疑似症狀，由於個案主要活動地為住家、住家對面個案種菜的菜園與附近華勛市場，因此推測可能感染地點為上述個案主要活動地。

由於個案住家附近多為公園、菜園與空地等非人口稠密之地，應是白線斑蚊傳染，衛生單位已前往個案居住地及活動地周邊進行孳生源清除、噴藥作業、民眾衛教及進行擴大採檢。

今年以來，國內累計65例本土登革熱病例，為桃園市1例、高雄市48例、台南市16例，另有284例境外移入病例。

(中時 )