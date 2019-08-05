在岸與離岸人民幣兌美元匯率5日雙雙應聲跌破7元大關

美國總統川普上周宣佈，從9月1日起，將對包括鞋類、服飾、電子產品，還有其他消費品在內的剩餘3,000億美元（近9.4兆台幣）進口陸製品加徵10%關稅後，人民幣就急轉直下，迅速走弱。

在岸與離岸人民幣兌美元匯率5日雙雙應聲跌破7元關卡，據路透說，上次人民幣破7，是在2008年全球金融海嘯時。

據CNBC新聞網5日報導，美銀美林新興亞洲固定收益/外匯策略師畢龍（Claudio Piron）認為，這顯然是北京的報復，而這是他們以往所避免採取的手段。

中國大陸外交部發言人華春瑩2日針對川普突然宣佈加稅斷然回應說，「我們不想打，但也不怕打」。此外，她也指出，北京始終認為貿易戰沒有贏家，但不會接受任何極限施壓和恐嚇訛詐，在重大原則上「我們一寸也不會讓步」。

人民幣兌美元中間價5日調降0.33%，至6.9225元，創去年12月3日以來最弱。畢龍指出，人民銀行公佈中間價後，很可能壓低了人民幣的匯率。

(中時電子報)