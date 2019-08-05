田亞霍近日推出新單曲。（大鵬經紀提供）

田亞霍從網紅轉戰歌壇，闊別2年半近日推出新專輯，同名主打歌〈UNHERO〉唱出網路霸凌現象，選擇以「不活在別人的眼光、不當別人中的英雄的「兩不」方法調整心態；從網路爆紅素人到出道後歷經網路無謂謾罵的田亞霍，以「過來人」身份用音樂「獻聲說法」，分享自己發明一套「垃圾理論」：「雖然聽到當下還是會有一種『全世界為什麼都反對我』的感覺，這時候其實只要想辦法讓自己分心就好，一樣做好自己的本分，最重要的是，把這些酸言酸語當成是垃圾，只要想著，難道人家丟垃圾給你，你就得收下嗎？！」以這樣的心態抵擋酸民攻擊！

〈UNHERO〉訴說自己克服過去面對網路攻擊的負面心魔，並轉化為內心力量的心路歷程的田亞霍，坦言對於現在看到沒建設性、沒營養的留言就是「看過即忘」，以從心裡對於網路酸言酸語免疫的他，坦言自己目前的「心魔」就是曾在創作這張專輯時懷疑自己還能不能繼續寫歌下去，「創作不出來的時候會懷疑自己行不行、能不能，但只要放鬆心情、坦然面對，並且相信自己一定做得到，就會迎刃而解了」。

問他覺得自己是想法正面還是負面的人？自認是正面的田亞霍笑說：「算是很正面的吧，自己挺幸運出生在一個讓我無憂無慮的家庭，能得到家人朋友的支持去追逐自己的夢想，還進了一間無論是老闆小燕姐或是經紀部同仁都很像家人的好公司，想到這些就負面不起來了！」

(中時 )